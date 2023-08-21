Логунову продлили содержание в рязанском СИЗО до декабря
Александру Логунову продлили содержание в рязанском СИЗО до 9 декабря. Об этом РЗН. инфо сообщила мать убитой Елены Логуновой Наталия Кошелева.
Как отметила рязанка, 16 августа Александр Логунов продолжал давать показания, до прения сторон не дошли.
Следующее заседание состоится 4 октября из-за отпуска адвоката Логунова, а в последующем судьи.
Напомним, с 4 апреля в рязанском железнодорожном суде проходят заседания по делу об убийстве Елены Логуновой.