В Рязани на Первомайском проспекте столкнулись маршрутка и Volkswagen
В воскресенье, 20 августа, на Первомайском проспекте в Рязани произошло ДТП, столкнулись маршрутка и Volkswagen Passat. Об этом сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань».
В воскресенье, 20 августа, на Первомайском проспекте в Рязани произошла авария, столкнулись маршрутка и Volkswagen Passat. Об этом сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань».
«ДТП на пересечении улицы Вокзальной и Первомайского проспекта между маршруткой и „Пассатом“, движение сильно затруднено», — говорится в сообщении.
Выясняется информация о случившемся.