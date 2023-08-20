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Украине передадут истребители F-16
Дания и Нидерланды передадут Украине истребители F-16 после завершения обучения летчиков ВСУ и выполнения других условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Дании.

Дания и Нидерланды передадут Украине истребители F-16 после завершения обучения летчиков ВСУ и выполнения других условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Дании.

«Мы согласны передать самолеты F-16 Украине и ВВС Украины в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи. Условия включают, помимо прочего, успешно отобранный, протестированный и обученный украинский персонал для F-16, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику», — говорится в заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о «прорывной договоренности» с Нидерландами по вопросу поставок 42 истребителей F-16 Киеву.

Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, им будут помогать еще девять стран.