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Жителя Михайловского района арестовали по подозрению в убийстве знакомого

В Михайловском районе арестовали 32-летнего местного жителя по подозрению в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

30 июля 2023 года на проселочной дороге в Михайловском районе в салоне сгоревшего автомобиля обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Следователи выяснили, что к смерти причастен знакомый убитого, безработный местный житель. Он незадолго до трагедии угнал у потерпевшего автомобиль. Владелец авто обратился в полицию, и на этой почве между приятелями возник конфликт. Один другого ударил ножом в грудь, и мужчина сразу скончался.

После этого подозреваемый поместил тело в автомобиль, поджег и скрылся с места.