В Госдуме предложили приравнять участвующих в СВО работодателей к соцпредпринимателям

В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает работодателей, участвующих в СВО, к соцпредпринимателям. Об этом 2 августа пишет ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Работодателям со статусом «соцпредприниматель» станут доступны различные виды госльгот. Например:

гранты;

аренда недвижимости на льготных условиях;

информационная поддержка;

помощь в поиске новых партнеров.

На данный момент к социальным препринимателям относят тех, чей штат не менее чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров и людей с низкими доходами).