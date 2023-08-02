В Госдуме предложили приравнять участвующих в СВО работодателей к соцпредпринимателям
В Госдуму внесли законопроект, который приравнивает работодателей, участвующих в СВО, к соцпредпринимателям. Об этом 2 августа пишет
Работодателям со статусом «соцпредприниматель» станут доступны различные виды госльгот. Например:
- гранты;
- аренда недвижимости на льготных условиях;
- информационная поддержка;
- помощь в поиске новых партнеров.
На данный момент к социальным препринимателям относят тех, чей штат не менее чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров и людей с низкими доходами).