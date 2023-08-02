Полиция задержала москвича, угрожавшего пистолетом врачам и пациентам травмпункта

В московских Сокольниках 2 августа мужчина ворвался в травмпункт поликлиники № 5 и начал угрожать врачам и пациентам. Об этом сообщает Telegarm-канал «112».

Мужчина озвучил, что у него в кармане пистолет. Люди в страхе начали выбегать из здания.

На место приехала полиция и забрала мужчину.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Дебоширом оказался 52-летний мужчина. Он пытался скрыться с места происшествия, но ему этого сделать не удалось. Сейчас ему предстоит пройти медосвидетельствование.

Ранее мужчину судили за применение насилия в отношении представителя власти. В 2016 году он в нетрезвом состоянии оскорблял полицейского и угрожал ему саперной лопаткой.

Telegram-канал «РИА Новости» сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что мужчина, ворвавшийся в травмпункт, был пьян.

Shot опубликовал видеоинтервью с пациенткой, которая рассказала, что была в кабинете у врача в тот момент, когда дебошир ворвался в кабинет и заставил медсестру залезть под стол.