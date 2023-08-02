Опубликованы подробности атаки дронов на Подмосковье 1 августа

Очевидцы прислали кадры с места падения сбитого беспилотника-камикадзе в Подмосковье в ночь на 1 августа. Об этом сообщает Shot.

Обломки упали в деревне Иневка Наро-Фоминского района. В лесу из-за этого поломало несколько деревьев, а в СНТ «Арабеск» в одном из домов выбило стекла и повредило забор.

Пострадавших нет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках в Подмосковье.