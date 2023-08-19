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Жители улицы Почтовой в Рязани назвали самыми наглыми рестораны «Карась» и «Елки»
Рязанцы говорят, что ад начинается в пятницу вечером, а заканчивается утром в понедельник.

Жители улицы Почтовой назвали самыми наглыми рестораны «Карась» и «Елки». Письмо горожан опубликовал Telegram-канал рязанской «Новой газеты». В нем жители жалуются на громкую музыку, называя происходящее на пешеходной улице шабашем.

Рязанцы говорят, что ад начинается в пятницу вечером, а заканчивается утром в понедельник. Практически до утра музыку оставляют на летних верандах заведения «Карась» и «Елки», а гирлянда «Звездное небо» мигает в окна.

Также рязанцы раскритиковали KFC в ТЦ «Малина», который притягивает молодежь со всех районов города. Жители Почтовой попросили заставить рестораны исполнять закон о тишине, а полицию усилить патрули для предотвращения драк.

Напомним, накануне в сети появилось видео драки на Почтовой, также на улице 18-летний рязанец ударил по голове мужчину. Нападавшего задержал наряд ППС.