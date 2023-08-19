В Рязанской области 20 августа пообещали жару до +29 градусов и небольшой дождь
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, днем местами до 15 м/с.
В Рязанской области 20 августа пообещали жару до +29 градусов. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, днем местами до 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью +12…+17°С, днём +24…+29.
На территории области местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс).