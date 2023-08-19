Умер народный артист России Игорь Ясулович
Умер актер Игорь Ясулович. Об этом сообщила «
«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — указано в сообщении.
Актер некоторое время назад выписался из больницы после тяжелой болезни. В ходе госпитализации ему провели несколько операций. В частности, его вводили в искусственную кому.
Ясуловичу был 81 год. Он известен по ролям в фильмах «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная» и другим. Всего он исполнил более 120 ролей в кино.