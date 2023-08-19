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Умер народный артист России Игорь Ясулович

Умер актер Игорь Ясулович. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на ГИТИС.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — указано в сообщении.

Актер некоторое время назад выписался из больницы после тяжелой болезни. В ходе госпитализации ему провели несколько операций. В частности, его вводили в искусственную кому.

Ясуловичу был 81 год. Он известен по ролям в фильмах «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная» и другим. Всего он исполнил более 120 ролей в кино.