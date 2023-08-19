«Новая газета»: уголовное дело по избиению охотника в Пронском районе застопорилось

Уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») возбудили в начале весны.

Telegram-канал рязанской «Новой газеты» сообщает, что уголовное дело по избиению охотника в Пронском районе до сих пор не передали в суд.

По словам пострадавшего, в полиции ему говорят, что руку нападавшие могли сломать случайно. Дело также проверяет прокуратура.

Напомним, ЧП произошло 2 февраля 2023 года в Пронском районе. У рязанца было разрешение на добычу кабана. Однако во время охоты к нему подъехали мужчины, которые представились инспекторами, однако документы не показали. После словесной перебранки двое повалили рязанца и начали избивать. Охотник считает, что егерь Кораблинского охотхозяйства Ларин сломал ему руку. Уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») возбудили в начале весны.