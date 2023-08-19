Монастырский дуб в Сараевском районе стал памятником живой природы
Монастырь получил письмо с решением сертификационной комиссии.
Дуб на территории Николо-Бавыкинского монастыря в Сараевском районе внесли в реестр старовозрастных деревьев России. Как рассказали в группе монастыря в «ВКонтакте», дуб стал памятником живой природы.
11 августа монастырь получил письмо с решением сертификационной комиссии.
«Надеемся, ещё не одно столетие он будет для всех местом прохлады и утешения», — написали в соцсети.