В Санкт-Петербурге задержали семью педофилов, которые снимали порно со своими детьми

В Санкт-Петербурге задержали семью педофилов, которые снимали порно со своими детьми. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, отец и мать снимали на камеру 13-летнего приемного сына и 12-летнюю дочь. Дети, не подозревавшие о мотивах родителей, не оказывали сопротивления.

Также выяснилось, что глава семейства снимал порнофильмы с участием сына в школьной раздевалке.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Теперь родителям грозит до шести лет тюрьмы.