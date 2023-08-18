В российских школах может появиться семьеведение

Рабочая группа в Госдуме начала разработку концепции урока по «семьеведению». Об этом сообщило РИА Новости.

Информацию передала первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая во время круглого стола в Общественной палате России.

«Я хочу несколько слов сказать про семьеведение — это очень важная тема, которой сейчас занимается наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей, у нас есть даже отдельная рабочая группа», — заявила Буцкая.

Парламентарий отметила, что перед рабочей группой стоит нелегкая задача, поскольку вопросов по концепции урока очень много. В частности, необходимо решить, кто будет его вести, какой формат лучше выбрать и какая литература подойдет.