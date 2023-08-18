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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В музыкальном театре покажут оперетту «Королева чардаша», а в клубе Deep рязанцев ждут на вечеринку Summer time.

На стадионе ЦСК пройдет фестиваль для всей семьи «Чайная миля». На улице Соборной около нового здания историко-архитектурного музея стартует фестиваль урбанистики «Школа».

В Торговом городке в субботу, 19 августа, завершится фестиваль креативной лаборатории «Сообщество», а в Зеленом театре состоится II фестиваль рязанского кино «Образ».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».