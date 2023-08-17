Отец погибшего на СВО десантника из Рязани добивается присвоения сыну звания Героя России

Отец рязанского десантника, старшего лейтенанта Ильи Ермакова, героически погибшего в ходе СВО, добивается присвоения сыну звания Героя РФ.

Отец рязанского десантника, старшего лейтенанта Ильи Ермакова, героически погибшего в ходе СВО, добивается присвоения сыну звания Героя РФ. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на отца погибшего Михаила Ермакова.

«Они были в разведывательном дозоре на вражеской территории в районе города И. Укронацисты пошли во встречную атаку, у них было превосходство и в численности, и в расположении. Во время миномётного обстрела Илья получил ранение в ногу, ещё трое его сослуживцев тоже получили ранения», — рассказал изданию отец погибшего.

Отмечается, чтобы вывести раненых и доложить о произошедшем, старший лейтенант решил прикрыть своих сослуживцев, пожертвовав собой. Его подчиненные успели отойти и перегруппироваться, а Ермаков остался на поле боя. Только на следующий день, когда прибыло усиление с танками, они смогли эвакуировать тело погибшего офицера.

После гибели Ермакова командование подготовило наградной материал о присвоении рязанскому десантнику звания Героя РФ посмертно. Однако в итоге бойца наградили орденом Мужества.

Отец Ермакова пояснил, что орден Мужества, врученный сыну посмертно, на самом деле относится к его прижизненным боевым заслугам в самом начале СВО. По его словам, эту информацию ему подтвердил командир роты, направлявший командованию оба наградных материала — на орден Мужества и на Героя РФ.

Михаил Ермаков добавил, что имена офицеров, представленных к ордену Мужества, подавали в минобороны списком, а для его сына делали отдельное представление к званию Героя России уже после его героической гибели.

«Все сослуживцы Ильи в недоумении от этой ситуации, потому что список на орден Мужества подавался еще до выполнения сыном последней задачи — это было еще киевское направление, в самом начале СВО. И этот орден лежал уже здесь, в полку. А на Героя России посмертно наградной лист направляли по итогам выполнения другой задачи — после его гибели», — отметил отец погибшего.

В войсковой части Михаилу Ермакову сказали, что представление на Героя России якобы не приняли в главном управлении кадров Министерства обороны, велев командованию погибшего офицера выслать другое представление — на орден Мужества. Из управления кадров при этом пришел ответ, что представления Ермакова к званию Героя России не было вовсе.

По мнению Михаила Ермакова, возникла путаница с документами. Представление к ордену Мужества за прижизненные боевые заслуги Ермакова пришло в ведомство раньше, чем представление на Героя, но, поскольку офицер на тот момент уже погиб, награду оформили как посмертную.

«Я прошел уже всех: общественную приемную, минобороны, штаб ВДВ, администрацию президента. Но сделать никто уже ничего не может, потому что награждение уже произведено. Мой сын отдал самое дорогое — свою жизнь — за наше чистое небо над головой», — заключил Михаил Ермаков.

Напомним, Илья Ермаков погиб в бою в 2022 году.

Фото: издание «RT на русском»