В Рязанской области простились с военным, погибшим на Донбассе

Илья Ермаков был гвардии старшим лейтенантом, командиром разведывательного взвода разведроты 51 гвардейского парашютно-десантного полка. Он погиб во время специальной военной операции на Украине.