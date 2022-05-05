В Рязанской области простились с военным, погибшим на Донбассе
Илья Ермаков был гвардии старшим лейтенантом, командиром разведывательного взвода разведроты 51 гвардейского парашютно-десантного полка. Он погиб во время специальной военной операции на Украине.
На Донбассе погиб рязанский десантник Илья Ермаков. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Илья Ермаков служил гвардии старшим лейтенантом. Он командовал разведывательным взводом разведроты 51 гвардейского парашютно-десантного полка. Он погиб на Украине во время спецоперации.
Траурные мероприятия прошли в четверг, 5 мая, с соблюдением всех воинских почестей. В них участвовали представители регионального правительства, горадминистрации, командования ВДВ, Рязанского военного гарнизона, Епархии, общественных организаций, ветераны, а также родные и близкие офицера. Соболезнования семье погибшего солдата выразил губернатор Николай Любимов.