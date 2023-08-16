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Восемнадцатилетний рязанец заявил, что родные его морят голодом и хотят убить

Восемнадцатилетний рязанец заявил, что его родная мать морит голодом, бьет и хочет убить. Видео, в котором женщина на просьбу о еде кричит в ответ и ругается матом, он прислал в редакцию.

Рязанец утверждает, что он писал заявления в полицию, но в возбуждении уголовного дела ему отказали в связи с отсутствием состава преступления. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что жильцы квартиры на улице Высоковольтной действительно написали несколько заявлений друг на друга. По ним сейчас проводятся проверки.