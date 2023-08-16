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В Рязанском районе полицейские прикрыли работу наркопритона

В селе Дядьково Рязанского района полицейские прикрыли наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В начале лета 25-летний житель Рязанского района пристрастился к синтетическим наркотикам. Мужчина пускал к себе в квартиру на улице Зеленой исключительно девушек, с которыми употреблял запрещенные вещества.

В то время, когда полицейские пришли к молодому человеку для осмотра квартиры, у него дома была 24-летняя рязанка, которая употребляла наркотики. Также там нашли предметы, свидетельствующие об этом.

Пресс-служба УМВД отметила, что девушку привлекут к ответственности за употребление наркотиков, однако к какой именно — не пояснили.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 323 УК РФ (организация и содержание притона для употребления наркотиков). Ему грозит три года лишения свободы.