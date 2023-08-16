В Рязанской области за полгода восемь человек пострадали на железной дороге

В Рязанской области за полгода восемь человек пострадали на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В период с января по июль 2023 года в Рязанской области в границах Московской железной дороги на 28% снизилось количество несчастных случаев. В 2023 году на железной дороге пострадали 8 человек, за тот же период в 2022 году было 11 пострадавших.

Отмечается, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Основной причиной травмирования является нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах.