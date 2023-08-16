В Рязани пропала Александра Цыро

Её местонахождение неизвестно с 11 августа.

В Рязани пропала Александра Цыро. Об этом сообщили во ВКонтакте в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

Местонахождение женщины неизвестно с пятницы, 11 августа.

Приметы: рост — 155-165 см, худощавого телосложения, волосы — темные до плеч, глаза — карие.

Одежда: красная кепка, светлая футболка, красные шорты, кроссовки бежевые, с собой темная сумка.