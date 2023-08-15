Рязанские полицейские задержали сутенера, организовавшего секс-бизнес в городе

Рязанские полицейские задержали сутенера, организовавшего секс-бизнес в городе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что к организации занятия проституцией в составе преступной группы причастен 34-летний рязанец. Его нашли и задержали.

На него удалось выйти в ходе мониторинга интернета. Полицейские выявили активность, характерную для организации выезда девушек для предоставления интимных услуг за плату. Оперативники нашли места, где базировались рязанки, которые занимались проституцией. Через девушек полицейские вышли на их сутенера.

По предварительной информации, 35-летний рязанец организовал занятия проституцией в конце прошлого года. В его распоряжении был диспетчер на телефоне, три водителя и 10 местных жительниц разного возраста. По вечерам три автомобиля с девушками парковались в разных районах Рязани, и каждая из машин была готова по телефонному звонку выехать к клиенту. Телефонный диспетчер принимал заказ и направлял на адрес ближайший к нему автомобиль. Оплата интимных услуг производилась на месте, позже часть денег организатор забирал себе.

Женщин привлекут к административной ответственности. Также к ответственности будут привлечены четверо мужчин, причастных к противоправной деятельности.

На их сутенера возбудили уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет тюрьмы.