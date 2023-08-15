Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
27°
Срд, 16
27°
Чтв, 17
29°
ЦБ USD 97.42 -3.62 16/08
ЦБ EUR 106.57 -4.11 16/08
Нал. USD 94.86 / 99.5 15/08 17:44
Нал. EUR 104.94 / 106.23 15/08 17:44
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
4 088
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
8 246
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
15 373
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
12 689
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские задержали сутенера, организовавшего секс-бизнес в городе

Рязанские полицейские задержали сутенера, организовавшего секс-бизнес в городе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что к организации занятия проституцией в составе преступной группы причастен 34-летний рязанец. Его нашли и задержали.

На него удалось выйти в ходе мониторинга интернета. Полицейские выявили активность, характерную для организации выезда девушек для предоставления интимных услуг за плату. Оперативники нашли места, где базировались рязанки, которые занимались проституцией. Через девушек полицейские вышли на их сутенера.

По предварительной информации, 35-летний рязанец организовал занятия проституцией в конце прошлого года. В его распоряжении был диспетчер на телефоне, три водителя и 10 местных жительниц разного возраста. По вечерам три автомобиля с девушками парковались в разных районах Рязани, и каждая из машин была готова по телефонному звонку выехать к клиенту. Телефонный диспетчер принимал заказ и направлял на адрес ближайший к нему автомобиль. Оплата интимных услуг производилась на месте, позже часть денег организатор забирал себе.

Женщин привлекут к административной ответственности. Также к ответственности будут привлечены четверо мужчин, причастных к противоправной деятельности.

На их сутенера возбудили уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет тюрьмы.