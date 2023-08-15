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Целесообразность сохранения выделенной полосы в Рязани определят в течение 10 дней
Целесообразность сохранения выделенной полосы для общественного транспорта в Рязани на Первомайском проспекте определят в течение 10 дней.

Целесообразность сохранения выделенной полосы для общественного транспорта в Рязани на Первомайском проспекте определят в течение 10 дней. Об этом во вторник, 15 августа, заявил и.о. главы администрации Виталий Артемов на заседании правительства.

«В ночь мы открыли движение, вернули старые остановочные павильоны… через 10 дней появится новая разметка…

Движение по дороге будет открыто постоянно, по выделенной полосе в течение 10 дней мы посмотрим, скорее всего мы ее сохраним», — заключил Артемов.

Губернатор Павел Малков поручил также настроить светофоры на реконструируемом участке дорог.

Напомним, выделенные полосы появились на Первомайском проспекте в начале июня, перед началом капитального ремонта теплотрассы, которая находится под дорогой.