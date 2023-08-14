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В рязанском ТРЦ «М5 Молл» начали реконцепцию фудкорта

В рязанском ТРЦ «М5 Молл» начали реконцепцию фудкорта. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра.

Проект по реконцепции в ТРЦ «М5 Молл» анонсировала компания «Мармакс». Главным приоритетом застройщика, который приобрел торговый актив у чешской PPF Group в конце 2022 года, является формирование комфортной среды для отдыха, шопинга и развлечений. Свой первый торговый комплекс «Мармакс» обещает сделать современным, экологичным и удобным для покупателей.

Работы начались 11 августа. На обновленном пространстве площадью в 1500 квадратных метров откроются новые операторы общественного питания в современных концепциях. Работы по перестройке этого пространства разделены на несколько частей так, чтобы не нарушать привычный ритм работы и не доставлять неудобства посетителям.

«Задача команды „Мармакс“, которая привлекла для разработки проекта международное архитектурное бюро Blank Architects, — создать точку притяжения для взрослых и юных посетителей комплекса с помощью дизайнерской мебели, концептуального света, элементов растительного декора и арт-объектов. Здесь будет установлена обновленная сценическая площадка для проведения развлекательных мероприятий, а также откроется уютная лаундж-зона. Помимо этого, проектом предусмотрено пространство для детей и места для деловых встреч», — прокомментировала Татьяна Лялина, коммерческий директор торгово-развлекательного центра.