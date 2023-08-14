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В Рязанской области в массовом ДТП погибла женщина
Водитель и 14-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле Круз» получили травмы.

В Рязанской области в воскресенье, 13 августа, примерно в 04:05, в ДТП с тремя автомобилями погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Скопинском районе на 260-м километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 38-летний житель города Люберцы на «Шевроле Круз» столкнулся с «Ладой Ларгус» под управлением 45-летней жительницы Тамбовской области и с автомобилем «Вольво» под управлением 54-летнего жителя Тамбовской области.

Отмечается, что водитель и 14-летняя девочка «Шевроле Круз» получили травмы, 39-летняя пассажирка автомобиля скончалась. Водитель «Лады Ларгус» получила травмы.

Проводится проверка.