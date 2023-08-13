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WSJ: Запад считал, что контрнаступление ВСУ принудит Путина к переговорам
Запад считал, что контрнаступление ВСУ принудит Путина к переговорам. Материал об этом выпустила американская газета Wall Street Journal, пишет 13 августа Ura.ru.

«Американские и другие западные официальные лица надеялись, что значительный украинский прорыв может повредить российским силам настолько, что уже этой зимой президент Владимир Путин сядет за стол переговоров для серьезных переговоров о каком-то урегулировании. По словам дипломатов, шансы на это сейчас кажутся незначительными», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что военные стратеги и политики на Западе уже начинают думать о весеннем наступлении Киева в 2024 году. По мнению журналистов, США может значительно сократить помощь Украине в связи с президентскими выборами. Дональд Трамп уже предложил сократить поддержку Киева.

«Обеспокоенность тем, что такая поддержка может исчезнуть, если Трамп вернет себе Белый дом, усиливает давление на Украину и ее сторонников, чтобы добиться значительных успехов в следующем сезоне кампании, если они не возможны в этом году», — сообщается в WSJ.