В Рязани на территории бывшего лампового завода произошел пожар
В Рязани на территории бывшего лампового завода произошел пожар. Об этом 13 августа сообщила «аТипичная Рязань».
В МЧС сообщили, что 22:22 поступило сообщение о пожаре в производственном здании на улице Новой города Рязани. Площадь возгорания 200 кв м. В 23:07 пожар удалось ликвидировать.
В тушении задействованы шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Пострадавших нет.
Telegram-канал отмечает, что из-за отключения электричества, машины МЧС не смогли оперативно проехать из-за неработающего шлагбаума.