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В Рязани на территории бывшего лампового завода произошел пожар

В Рязани на территории бывшего лампового завода произошел пожар. Об этом 13 августа сообщила «аТипичная Рязань».

В МЧС сообщили, что 22:22 поступило сообщение о пожаре в производственном здании на улице Новой города Рязани. Площадь возгорания 200 кв м. В 23:07 пожар удалось ликвидировать.

В тушении задействованы шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Пострадавших нет.

Telegram-канал отмечает, что из-за отключения электричества, машины МЧС не смогли оперативно проехать из-за неработающего шлагбаума.