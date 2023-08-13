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Рогов сообщил о тяжелой ситуации в Урожайном из-за ВСУ

ВСУ смогли прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на направлении Времевского выступа запорожского фронта спустя две недели после ожесточенных боев. Об этом 13 августа рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале, добавив, что ситуация тяжелая.

«Чтобы продвинуться на пару сотен метров враг совершил большое количество „мясных“ штурмов, потеряв две из четырех штурмовых групп элитных морпехов ВСУ, а также несколько единиц бронетехники», — сообщил Рогов.

Отмечается, что российская армия продолжает удерживать позиции в южной части Урожайного, ведутся интенсивные бои. Целью ВСУ считают взятие под контроль села Старомлыновка.