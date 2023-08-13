Германия передаст Украине разведывательные «супердроны» Luna NG

Разведывательный дрон весит 40 кг, может непрерывно лететь в течение 12 часов на расстояние более 100 км и на высоте пяти км.

Германия передаст Украине разведывательные «супердроны» Luna NG.

По данным издания Bild, немецкий оборонный концерн Rheinmetall по заказу Германии до конца этого года поставит украинской армии беспилотники Luna NG для ведения воздушной разведки.

Издание называет аппараты «супердронами», которые способны «видеть и слышать».

Модели бесполотника Luna уже поставляются Ураине. Luna NG — новая модель. Разведывательный дрон весит 40 кг, может непрерывно лететь в течение 12 часов на расстояние более 100 км и на высоте пяти км.

В комплекты войдут наземная станция управления с несколькими дронами и стартовая катапульта. Немецкие журналисты пишут, Luna NG — разведывательный дрон, он может перехватывать или глушить связь противника. Также ВСУ получат модификацию дрона, способную переносить оружие.