В Рязанской области уничтожили пять очагов дикорастущей конопли

Участковые уполномоченные полиции совместно с коллегами из подразделений по контролю за оборотом наркотиков обнаружили заросли дикорастущей конопли в Милославском, Старожиловском, Кораблинском, Шацком и Ряжском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Участковые уполномоченные полиции совместно с коллегами из подразделений по контролю за оборотом наркотиков обнаружили заросли дикорастущей конопли в Милославском, Старожиловском, Кораблинском, Шацком и Ряжском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Площадь зарослей в Старожиловском районе составила 256 квадратных метров.

Чтобы наркопотребители не смогли заготовить сырье для приготовления наркотика, сотрудники полиции уничтожили очаги.

Общая площадь уничтоженных зарослей составила 515 квадратных метров.

Обследование территории области продолжается.