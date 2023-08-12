В Рязани ищут очевидцев наезда самоката на женщину

В Рязани ищут свидетелей ДТП с самокатом, которое произошло на Первомайском проспекте 5 августа. Человек на самокате сбил женщину, сообщили РЗН. инфо близкие пострадавшей.

В Рязани ищут свидетелей ДТП с самокатом, которое произошло на Первомайском проспекте 5 августа. Человек на самокате сбил женщину, сообщили РЗН. инфо близкие пострадавшей.

Авария произошла примерно в 14:00, когда женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, на пересечении улицы Дзержинского и Первомайского проспекта. Ехавший навстречу по проезжей части самокат сбил женщину. Не остановившись, человек продолжил движение в сторону площади Ленина. Женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча.

Опознать самокатчика пытаются по записям с камер видеонаблюдения. На снимках видно, что молодой человек движется то по встречке, то посреди проезжей части. Сам момент ДТП камера не запечатлела из-за дерева.