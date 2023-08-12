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В Касимове мужчина влез в окно к пенсионерке и вынес телевизор и набор посуды
Полицейские задержали подозреваемого в краже из дома пенсионерки в Касимове. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

Полицейские задержали подозреваемого в краже из дома пенсионерки в Касимове. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель Касимова и сообщил, что из дома его соседки, 60-летней пенсионерки, пытаются что-то похитить. Мужчина услышал утром шум за забором усадьбы, постучал в ворота и увидел, что в переулке незнакомец перепрыгнул через забор и убежал.

На место прибыли сотрудники полиции, очевидец описал им внешность незнакомца. Он был похож на 27-летнего жителя поселка Елатьма, которого накануне доставили в полицию за пьяную ссору и после разбирательств отпустили домой.

На одной из дорог, ведущих из Касимова, полицейские обнаружили разыскиваемого и остановили его.

Тем временем 60-летняя хозяйка дома вернулась и обнаружила кражу со взломом. Через окно, выходящее в огороженный забором двор, вытащили плазменный телевизор и набор посуды. Вещи собирались переместить через забор на улицу.

По предварительной информации, мужчина из Елатьмы, которого отпустили из подразделения полиции в Касимове после составления необходимых для административного наказания документов, утром возвращался домой и увидел строение, показавшееся ему удобным для взлома. Мужчина перелез через забор, взломал окно и вытащил наружу плазменный телевизор и набор посуды. Однако его спугнул сосед. В итоге взломщика задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.