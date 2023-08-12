Самолет СУ-30 рухнул в Калининградской области, экипаж погиб

В субботу, 12 августа, самолет СУ-30 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета в Калининградской области. Экипаж погиб.

В субботу, 12 августа, самолет СУ-30 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета в Калининградской области. Экипаж погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЗВО.

Двухместный истребитель разбился в безлюдной местности при выполнении учебно-тренировочного полета, он выполнялся без боекомплекта.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.