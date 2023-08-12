Кулеба: политический сезон может оказаться сложным для Украины

Предстоящий политический сезон может оказаться сложным для Украины, так как все больше стран начнет призывать Киев к переговорам с Москвой. Об этом заявил глава украинского МИДа Алексей Кулеба. Это высказывание публикует «РБК-Украина» в субботу, 12 августа.

Предстоящий политический сезон может оказаться сложным для Украины, так как все больше стран начнет призывать Киев к переговорам с Москвой. Об этом заявил глава украинского МИДа Алексей Кулеба. Это высказывание публикует «РБК-Украина» в субботу, 12 августа.

Кулеба считает, что Украина может победить Россию, однако грядущая осень будет сложной из-за усиления призывов к дипломатическому решению конфликта.

«Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признал давление союзников, направленное на поиск дипломатического решения конфликта с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок к мирному урегулированию конфликта.