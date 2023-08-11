Во Франции допустили начало третьей мировой войны

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал в своем Twitter отправку польских солдат к границе с Беларусью. Об этом пишет «Лента».

Филиппо назвал десять тысяч солдат у границы — безумием.

«Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!» — призвал он.

Ранее сообщалось о задачах, которые будут исполнять польские военных на границе с Беларусью.