В Рязани в автобусе № 21 зажало ребенка

Жительница Рязани обратилась к губернатору Павлу Малкову с жалобой на интервал движения маршрута № 17. Об этом сообщается в группе «Неформальный Малков».

Женщина отмечает, что после 19:00 автобусы начинают ходить раз в час, а то и в полтора.

«Павел Викторович. Обращаюсь к Вам от лица всех жителей Канищево и Семчино, которые пользуются общественным транспортом! Безобразие с 17 маршрутом после 19:00 каждого вечера. Невозможно дождаться автобус, на остановках по маршруту очень много недовольных людей, штурмом берут единственный маленький 21 автобус ПАЗ. 21 маршрут — не справляется! За эту неделю я с маленькой дочкой второй раз в такой ситуации, что вынуждена в 20:00 час ждать автобус, приезжает 21 — все люди, конечно, хотят уехать на нем, потому что опять придется стоять час… Разберитесь, так не может продолжаться!» — просит рязанка.

Жительница рассказала, что недавно в автобусе № 21 зажало ребенка и прижало к окну женщину так, что она заплакала.