Рязанцу, который фиктивно зарегистрировал мигранта, грозит лишение свободы

В Рязани 10 августа полицейские поймали фиктивно зарегистрированного мигранта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Сотрудники остановили мужчину в 23:40 на улице Октябрьской. При проверке документов выяснилось, что 29-летний гражданин Узбекистана фактически проживает не по адресу регистрации. После этого полицейские установили личность рязанца, который сделал уведомление иностранцу.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по статье 322.2 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.