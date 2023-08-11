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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 12-13 августа
Фестивали «Небо России» и «Битва на Воже», день физкультурника, кубок губернатора по хоккею и другие мероприятия, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В субботу, 12 августа, пройдут заключительные мероприятия развлекательной программа фестиваля воздухоплавания «Небо России». Рязанцев ждут утренний спортивный полет, концерт и мастер-классы, выступление группы Feelin`s, вечернее свечение аэростатов и DJ сет.

В Рыбновском районе в селе Глебово-Городище пройдет традиционный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже».

В Лесопарке пройдет забег, посвященный Дню физкультурника.

В дворце спорта «Олимпийский» завершится кубок губернатора Рязанской области по хоккею среди команд всероссийской хоккейной лиги.

В центре уличного спорта «Под мостом» пройдет турнир по смешанному боевому единоборству ММА «Битва за Рязань».

А в клубе Deep рязанцев ждут на вечеринке Big room.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».