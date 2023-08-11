Кадыров: в мирных переговорах по Украине нет смысла

Глава Чечни Рамзан КАдыров заявил, что в мирных переговорах по Украине нет смысла. Об этом написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что представители разных стран все чаще говорят о переговорах и предлагают план урегулирования конфликта.

По его словам, этот процесс нужен только той стороне, которая признает свое «бедственное положение», а Россия не из их числа.

«Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене», — заявил Кадыров.