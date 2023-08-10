В Рязанской области мужчина грозил отрезать голову сотруднице пункта выдачи интернет-заказов

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

В Новомичуринске мужчина грозил отрезать голову сотруднице пункта выдачи интернет-заказов. Об этом сообщил ИД «Пресса».

По предварительным данным, пьяный мужчина без спроса взял со стола бутылку с водой, принадлежащую девушке-оператору, и начал из нее пить.

Девушка сделала ему замечание. А тот схватил канцелярский нож и пригрозил, что отрежет ей голову и положит на подоконник ее родителям.

Женщине соседнего офиса удалось оттеснить мужчину к выходу. Он уходил, но продолжал ругаться и угрожать.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.