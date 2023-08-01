ВСУ атаковали корабли Черноморского флота беспилотными катерами

Украинские военные ночью 1 августа пытались атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами. Об этом сообщает минобороны.

Три катера направлялись к патрульным кораблям «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачу по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

Беспилотники уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Отмечается, что «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота продолжают выполнять свои задачи.