ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве для эскалации конфликта

ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве для эскалации конфликта. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Набилу Массрали.

«Россия не должна использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине», — заявила Массрали.

По ее словам, в ЕС не знают о происхождении беспилотников, атаковавших Москву. Она отметила, что оружие, поставленное Брюсселем Киеву, может быть использовано только для защиты украинской территории.

Напомним, ночью 1 августа, Москву снова атаковали беспилотники.