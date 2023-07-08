В Великом Новгороде на балконе квартиры нашли бочку с телом девушки
Труп девушки в металлической бочке обнаружили на балконе многоэтажки в Великом Новгороде. Об этом сообщает региональный СК. Уточняется, что 23-летняя девушка пропала накануне.
Труп девушки в металлической бочке обнаружили на балконе многоэтажки в Великом Новгороде. Об этом сообщает региональный СК. Уточняется, что 23-летняя девушка пропала накануне.
В пятницу, 7 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов металлической бочки с телом девушки 2000 года рождения.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Емкость вынесли из квартиры.
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