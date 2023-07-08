В Великом Новгороде на балконе квартиры нашли бочку с телом девушки

Труп девушки в металлической бочке обнаружили на балконе многоэтажки в Великом Новгороде. Об этом сообщает региональный СК. Уточняется, что 23-летняя девушка пропала накануне.

Труп девушки в металлической бочке обнаружили на балконе многоэтажки в Великом Новгороде. Об этом сообщает региональный СК. Уточняется, что 23-летняя девушка пропала накануне.

В пятницу, 7 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов металлической бочки с телом девушки 2000 года рождения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Емкость вынесли из квартиры.