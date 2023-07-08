В Рязани пятилетний ребенок выпал из окна и погиб

В Рязани из окна многоэтажки выпал пятилетний ребенок, он погиб. Трагедия произошла днем в субботу, 8 июля, на улице Новаторов, 19/3.

В Рязани из окна многоэтажки выпал пятилетний ребенок, он погиб. Трагедия произошла днем в субботу, 8 июля, на улице Новаторов, 19/3. Как рассказали РЗН. инфо очевидцы, мальчик выпал из окна десятого этажа.

По факту смерти ребенка Московским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сообщается, что в квартире дома на улице Новаторов пятилетний мальчик, оставшись в кухне без присмотра, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала его тяжести, и мальчик выпал из окна десятого этажа. Ребенок погиб.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.