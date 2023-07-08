Трамп заявил, что способен предотвратить третью мировую войну

Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 июля, назвал себя единственным, кто способен предотвратить третью мировую войну. Об этом он заявил на митинге в штате Айова, пишут «Известия».

Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 7 июля, назвал себя единственным, кто способен предотвратить третью мировую войну. Об этом он заявил на митинге в штате Айова, пишут «Известия».

"Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны", — сказал Трамп.

Он добавил, что в случае своей победы на выборах президента в 2024 году остановит военный конфликт на Украине в течение суток. Также Трамп подчеркнул, что он не занимает чью-либо сторону.

«Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне», — подчеркнул экс-лидер США.