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В Демократической партии США призвали ликвидировать запасы кассетных бомб
Член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум заявила, что американские власти должны ликвидировать запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их Украине.

Член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум заявила, что американские власти должны ликвидировать запасы кассетных боеприпасов, а не передавать их Украине. Об этом она написала на своем официальном сайте.

«Решение администрации Байдена о передаче кассетных боеприпасов Украине является ненужным, это ужасная ошибка… Являясь решительной сторонницей политики администрации Байдена в Украине, я должна самым решительным образом заявить о своем абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов. Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, а не перекинуто в Украину», — говорится в заявлении конгрессвумен.

По словам МакКоллум, поставка «устаревших кассетных боеприпасов США» на поле боя подрывает авторитет Вашингтона и прямо противоречит позиции его союзников по НАТО.

Данный вид вооружения несет лишь «страдания и смерть», отметила она. Между тем США ежегодно тратят десятки миллионов долларов на обезвреживание боеприпасов времен вьетнамской войны в Лаосе, которые «продолжают убивать и калечить» мирных жителей.

Напомним, ранее стало известно, что США могут передать Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны.