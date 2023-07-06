В Рязани появятся восемь новых стрит-артов

В Рязани появятся восемь новых стрит-артов от владивостокской студии «33+1». Арты нарисовали в течение недели.

Уже создали работы «Швея» на улице Фурманова, «Садовник Рюминых» в Нижнем городском парке со стороны улицы Свободы, «Салтыков Щедрин» на улице Щедрина, 37, «Солдат с сельдями» на улице Кольцова, «Рязанское чудо» (Хрущёв с рогами) рядом с минимуществом, «Спящий крестьянин» на улице Пожалостина, 16, «Весовщик» на Почтовой.

В четверг, 6 июля, команда работала над образом спящего крестьянина на доме № 16 на улице Пожалостина. Частный экскурсовод Николай Литвинов пояснил, что дом построили в 1929 году.

«Это был один из первых домов-коммун, здесь нет кухонь, санузлов… У нас есть фотография Алексея Сошкина (архитектор дома) с изображением двух спящих крестьян — очень интересный образ», — рассказал экскурсовод.

В газете «Известия» писали, что на улице Кольцова поймали солдата с бочкой сельди. В 2023 году на улице появилось изображение незадачливого солдата, которого в итоге задержал дворник. Кованный старинный гвоздь в стене так же стал элементом в композиции — его решили оставить.

Швея на улице Фурманова «шьет дело» не просто так. Раньше, до появления швейной фабрики, неподалеку был лагерь НКВД.

Последним, восьмым, появится изображение Эраста Гарина рядом с домом Сударкина. Художники пообещали закончить работу в четверг, 6 июля.

Арты выполнены в технике сграффито. Это техника изображения заключается в нанесении на основу, в Рязани — кирпичная стена, нескольких различных по цвету слоев материала. Потом художник процарапывает рисунок по эскизу.

Справка.

Основатель студии «33+1» Павел Шугуров — один из главных уличных художников страны. Он живёт во Владивостоке, но его работы выставляются в московском музее современного искусства «Гараж», питерской «Эрарте» и зарубежных галереях.