Рэпера Пашу Техника арестовали за татуировки
Рэпера Пашу Техника арестовали за татуировки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Предположительно, музыканта арестовали за татуировки с изображением Карлсона с пропеллером в виде нацистской свастики и ряд других изображений.
«Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику! Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание», — написала супруга рэпера Карина Мельничук.
Справка:
Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) — рэпер, лидер группы Kunteynir.