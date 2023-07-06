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Полицейские не будут выпускать из России машины с иностранными номерами из-за штрафов за нарушения ПДД

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что зарегистрированные в иностранных государствах автомобили, получившие в РФ штрафы за нарушение ПДД, не будут выпускать из России. Об этом 6 июня сообщает ТАСС.

«Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет [установить] запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке», — сказал Черников.

Отмечается, что Госдума уже приняла в первом чтении этот законопроект.