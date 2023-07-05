В Рязани произошло массовое отключение света
В Рязани произошло массовое отключение света из-за аварии. Об этом в среду, 5 июля, РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».
Без света остались 19 улиц:
- Соборная;
- Новослободская;
- Посадский переулок;
- Трубежная;
- Набережная;
- Грибоедова;
- Есенина;
- Окское шоссе;
- Рабочих;
- Затинная;
- Проезд речников;
- Лесопарк;
- Окское шоссе;
- Зубковой;
- Соколова;
- Советской Армии;
- Васильевская;
- Шереметьевская;
- Касимовское шоссе.
Восстановить электричество намерены в течение трех часов с момента отключения.