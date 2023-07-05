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В Рязани произошло массовое отключение света

В Рязани произошло массовое отключение света из-за аварии. Об этом в среду, 5 июля, РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».

Без света остались 19 улиц:

  • Соборная;
  • Новослободская;
  • Посадский переулок;
  • Трубежная;
  • Набережная;
  • Грибоедова;
  • Есенина;
  • Окское шоссе;
  • Рабочих;
  • Затинная;
  • Проезд речников;
  • Лесопарк;
  • Окское шоссе;
  • Зубковой;
  • Соколова;
  • Советской Армии;
  • Васильевская;
  • Шереметьевская;
  • Касимовское шоссе.

Восстановить электричество намерены в течение трех часов с момента отключения.